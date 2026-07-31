Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta 2026 yılı hasat dönemi için geri sayım sürerken, piyasalardaki beklenti heyecanı artırıyor. Yüksek rekolte tartışmaları ve üretim maliyetlerindeki yükseliş, serbest piyasa ile devlet alım fiyatları arasındaki dengeyi daha da kritik hale getirdi. Sakarya'dan Ordu'ya kadar tüm bölgedeki üreticiler, açıklanacak taban fiyatın emeklerini karşılayıp karşılamayacağını merak ediyor. Ziraat odalarından gelen maliyet uyarıları dikkat çekerken, serbest piyasadaki tüccarlar da resmi açıklamayla rotasını çizecek. Peki, yeni sezon fındık alım fiyatları ilan edildi mi, TMO taban fiyatı ne zaman duyuracak? İşte ayrıntılar...

YENİ FINDIK ALIM FİYATI AÇIKLANDI MI?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) henüz 2026 yılı kabuklu fındık alım fiyatını ilan etmedi. Dolayısıyla Giresun kalite ve Levant kalite ürünler için uygulanacak resmi taban fiyatlar şu an için netleşmedi. Kurum tarafından duyuru yapılana kadar kamuoyunda konuşulan tüm rakamlar ve fiyat tahminleri sadece beklenti niteliği taşıyor. TMO'nun resmi açıklamayı yapmasıyla birlikte hem kaliteye göre taban fiyatlar ilan edilecek hem de ürün kabul şartları ile detaylı alım kriterleri kamuoyuna sunulacak.

TMO FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hasat günlerinin yaklaşmasıyla birlikte TMO'nun 2026 fındık alım fiyatlarını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. Resmi açıklamayla birlikte sadece alım fiyatları değil, aynı zamanda kurumun ürün kabul edeceği tarihler ve alım takvimi de kesinleşecek. Bunun yanı sıra ürün teslim süreçleri ve nem oranına göre uygulanacak teknik kriterler ilan edilecek. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına yalnızca TMO'dan gelecek resmi duyuruları dikkate alması büyük önem taşıyor.

2026 REKOLTE VE MALİYET BEKLENTİLERİ NE DURUMDA?

Fındık fiyatlarının belirlenmesinde bu yıl rekolte tahminleri ve yükselen maliyetler belirleyici rol oynuyor. Sakarya Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık, zirai ilaç, gübre ve işçilik giderlerindeki artışların taban fiyata yansıması gerektiğine dikkat çekiyor. Rekolte tarafında ise farklı görüşler hakim. Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, kamuoyunda dile getirilen 704 bin tonluk rekolte tahmininin yüksek olduğunu, sahadaki duruma göre üretimin 650 bin ile 680 bin ton arasında kalacağını öngörüyor. Rekoltenin beklentilerin altında kalması durumunda serbest piyasada fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceği değerlendiriliyor.