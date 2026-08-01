Arda Soydoğan, Idol House Türkiye yarışmasındaki performansıyla adını duyurdu ve büyük finalde gruba seçilen isimler arasına girdi. Sahnedeki enerjisi kısa sürede takipçi kitlesini büyüttü.

Genç sanatçının yaşı, memleketi ve müzik geçmişi arama motorlarında sıkça sorgulanan başlıklar arasına girdi. İşte hakkında bilinenler.

Idol House kampından CRUSH kadrosuna uzanan yol

Müzisyen bir ailede büyüyen genç sanatçı, çocuk yaşlardan itibaren sanatın içinde yetişti. Yıllara yayılan sahne birikimini yarışma sürecine taşıdı ve elemelerde öne geçmeyi başardı.

Dört ay süren yoğun idol kampında vokal, koreografi, sahne duruşu ve takım uyumu üzerine kapsamlı eğitim aldı. Kamp boyunca kaydettiği gelişim, hem jüriden hem de izleyiciden karşılık buldu. Jüri ve halk oylamasının ardından gruba seçilen ikinci isim olarak CRUSH kadrosuna girdi.

Uzak Doğu pop kültürüne, yani K-pop'a ilgisi 11-12 yaşlarında başladı. Bu alanda kendini hızla geliştirdi ve yaklaşık yedi yıldır bir K-pop dans cover grubunda sahne alıyor. Aynı ekiple Yetenek Sizsiniz programına katıldı, ilk büyük sahne tecrübesini de orada edindi. Türk pop müziğinin mega starı Tarkan ile ortak bir çalışmaya imza atmak, en çok dile getirdiği hayallerinden biri.

Arda Soydoğan kaç yaşında ve memleketi neresi?

2 Şubat 2007 tarihinde doğan genç sanatçı, 2026 itibarıyla 19 yaşında. Aslen İzmirli olduğu belirtiliyor. Ege şehrinin hareketli ritmini sahne şovlarına yansıttığı sık sık konuşuluyor.

Efe Şan ile birlikte grubun en genç iki üyesinden biri konumunda. Dans etmeye duyduğu tutku, performanslarındaki temposunun da temel nedeni.

CRUSH kadrosunda yer alan yedi isim

Grup, farklı yaş ve yetenek profillerinden gelen yedi kişiden oluşuyor: Oğuzhan Çiftçi (26), Batu Cengiz (25), Barış Yüksekkaya (23), Miraç Fırat (22), Milan Önder (21), Arda Soydoğan (19) ve Efe Şan (19).

Idol House yarışmasında jüri oylarını toplayan yarışmacılar, grubun asıl üyeleri olarak belirlendi. Yedi isim, bugün Türkiye'nin en çok konuşulan yeni pop projelerinden birinin kadrosunu kuruyor.