Son Mühür- Son dönemde birbiri ardında gelen konkordato haberlerinin son halkası BARMA koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören Barem Ambalaj şirketi oldu.

90'lı yıllarda İzmir'in Tire ilçesinde küçük bir atölyede başlayan ofset ambalaj üretimi kısa zamanda binde fazla çalışanı olan, 35 ülkeye ihracat yapan dev bir şirkete dönüşmüştü.

Recep ve Şenferiye Taşyanar çiftinin yüzde 60'ın üzerinde hisse sahibi olduğu şirket, Ağustos 2022'de halka arz edilerek Borsa İstanbul'da BARMA koduyla işlem görmeye başlamıştı.



BARMA için işler tersine dönünce...



BARMA, 30 Temmuz'da İcra ve İflas Kanunu'nun 285.'inci maddesi kapsamında konkordato talebinde bulundu. İzmir 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk geçici konkordato komiseri olarak atandı.

Borsa İstanbul'da BARMA, Yıldız Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alındı. 31 Temmuz'dan itibaren işleme kapatılan hisse, 3 Ağustos'ta Yakın İzleme Pazarı'nda işleme açılacak.



Hızlı yükseldi, daha da hızlı düştü...

Ancak BARMA'yla ilgili asıl kafa karıştıran detay hisse fiyatında yaşanan dalgalanma oldu.

Borsa yatırmcısı Kadir Koçak,

''BARMA Barem ambalaj, Konkordato ilan etti

Güzel bir operasyon yapıldı.

Önce 15 den 82 ye yükseltildi.

2 hafta içinde 25 TL ye çakıldı.

Hisse alırken, geçmiş fiyat hareketine bak,

1-2 yılda 3-5 katına çıkmış ise, Bunu destekleyen dayanak yoksa, Sebepsiz yükselmişse uzak dur'' uyarısında bulundu.

BARMA hisselerinin 82 TL'den çok hızlı bir şekilde 25 TL'ye kadar düşmesine dikkat çeken A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''fiyatın önce yükselip sonra sert düşerek konkordato ilan edilmesi akla bazılarının bu gelişmelerden haberi olduğu izlenimini veriyor'' hatırlatmasında bulundu.



Şirket neden krize girdi?



Kağıt fabrikası yatırımı bürokratik gecikmeler nedeniyle 200 milyon avroluk ek finansman yükü oluşturdu.

Konya Ereğli fabrikası enerji yatırımı geçici olarak kapandı.

Kısa vadeye kayan banka kredileri finansman baskısı yarattı.

Ticari alacak tahsilatında gecikmeler nakit akışını bozdu.

Ana ortakların pay satışı yoluyla kaynak sağlama planı, piyasa koşulları nedeniyle gerçekleşmedi.

Göstergeler riskli...

BARMA'nın iflas riskini mercek altına alan Dr. Mete Akyol, İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki ambalaj tesisleri karlı şekilde çalışmaya devam ettiğine dikkat çekerek, şirket kağıt fabrikasının satışı için görüşme yürütmeyi planlaması dışında olumlu bir detay olmadığına işaret etti. Şirketin 6 risk göstergesinin tamamının alarm verdiğine dikkat çeken Dr. Mete Akyol, şirket için 'risk kırmızıda' uyarısında bulunuyor.