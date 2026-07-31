Son Mühür- Üst üste altıncı işlem gününü negatif kapayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1.55, BIST 30 endeksi de yüzde 1.82 değer kaybetti.

14 binli seviyelerden çok hızlı geri çekilen BIST 100 endeksi günü 13.292 puandan kapattı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.13'lük yükselişle 13.310 puandan giriş yaptı.

Küresel piyasalar artıya döndü...



ABD'de yüzde 1.5'luk ikinci çeyrek büyümedi beklentilerin altında kaldı. Beklentiler yüzde 2 civarındaydı.

TCMB'nin swap hariç net rezervlerinde ılımlı toparlanma olduğu belirtildi.

Asya borsaları küresel piyasalardaki endişelere rağmen günü artıda kapattı.

Güney Kore borsasında hızlı artış dikkat çekti.

Japon Nikkei endeksi yüzde 4'ün, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 18'in üzerinde artış gösterdi. Kospı endeksi yılbaşında bu yana yüzde 35 düşüşle üçte bir oranında değer kaybetmişti. Teknoloji hisseleri ağırlıklı Kospi kayıplarının yarısını tek bir işlem gününde yerine koymayı başarmış oldu.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.083 dolardan, gram altın 6.239 liradan,

gümüş 58.50 dolardan, hafif bir geri çekilme gözlenen Brent petrol 87.52 dolardan,

Bitcoin 64.316 dolardan alıcı buluyor.