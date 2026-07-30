Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı kurumdan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tutarları yeniden şekillendi. Özel bankalar fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve davet kampanyalarıyla toplam ödeme miktarlarını artırırken kamu bankaları standart tarife düzenini sürdürüyor.

HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Temmuz 2026 itibarıyla bankaların SGK emeklileri için belirlediği güncel nakit ödemeler ve ek promosyon tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Akbank: 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Fatura talimatı, Axess veya Wings kart harcaması ve yakınını Akbanklı yapma şartlarıyla toplam ödeme 50.000 TL'ye ulaşıyor.

ING: Maaşını ilk kez taşıyanlara 15.000 TL'ye varan koşulsuz promosyon sağlıyor. Ek kampanya şartlarıyla toplam kazanım 32.000 TL'yi buluyor.

Yapı Kredi: Maaşını 3 yıllığına taşıma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı veriyor.

DenizBank: 11 Haziran - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuran emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanıyor.

İş Bankası: 15.000 TL'ye varan nakit ödemenin yanında ek kampanyalarla tutarı 25.000 TL'ye kadar çıkarıyor.

Garanti BBVA: 1-31 Temmuz 2026 tarihlerinde 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Bonus Kart harcaması, Avans Hesap ve yeni sigorta poliçesiyle toplam ödeme 25.000 TL'ye ulaşıyor.

TEB: 12.000 TL ana promosyona ek olarak en az iki otomatik fatura talimatına 9.000 TL ilave ederek toplam 21.000 TL ödüyor.

VakıfBank: SGK emeklilerine 12.000 TL nakit promosyon veriyor. Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarına 9 ay boyunca toplam 18.000 TL ek kazanım imkanı sağlıyor.

Halkbank: Maaşını 3 yıl alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Ziraat Bankası: Maaş tutarına göre ödeme yapıyor. 10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 - 15.000 TL arasına 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arasına 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine ise 12.000 TL veriyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?

Açıklanan son kampanyalarda en yüksek toplam ödemeler özel bankaların sunduğu ek şartlarla elde ediliyor. Tüm şartlar yerine getirildiğinde Akbank toplamda 50.000 TL'ye varan ödül fırsatıyla ilk sırada yer alırken, ING 32.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Tek kalemde veya ek şartsız yüksek nakit arayanlar için Yapı Kredi ve DenizBank 30.000 TL nakit promosyon seçeneği sunuyor. Kamu bankaları tarafında Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank 12.000 TL'lik tavan promosyon tarifelerini koruyor.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesi almak isteyen vatandaşların emekli maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıması ve 3 yıl süreli taahhüt vermesi gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden, e-Devlet kapısından veya mobil bankacılık uygulamalarından tamamlanıyor. Halihazırda başka bir bankada taahhüdü bulunan emekliler, kalan sürenin promosyon tutarını iade ederek istedikleri zaman farklı bir bankaya geçiş yapabiliyor.