Son Mühür / Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Türk havacılık tarihinin önemli adımlarından New York-İstanbul arasındaki ilk aktarmasız uçuşunun 95’inci yıl dönümü sebebiyle çok özel bir paylaşımda bulundu. 1 Ağustos 1931 tarihinde, Amerikalı pilotlar Russell Boardman ve John Polando, "Cape Cod" adlı uçaklarıyla gerçekleştirdikleri ve rekor kıran 49 saatlik yolculukla kıtaları birbirine bağladığını hatırlatan ABD Büyükelçiliği, uçuşun havacılık tarihinde de çığır açtığının altını çizdi.

O pilotları Ulu Önder Atatürk karşıladı

“95 yıl önce bugün, 1 Ağustos 1931'de, Amerikalı pilotlar Russell Boardman ve John Polando, "Cape Cod" adlı uçaklarıyla New York'tan İstanbul'a aktarmasız ilk uçuşu tamamladılar” hatırlatması yapılan paylaşımda, “Rekor kıran 49 saatlik bu yolculuk, kıtaları birbirine bağladı ve havacılık tarihinde bir dönüm noktası oldu. Pilotlar, İstanbul'a ulaştıklarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Yalova'da karşılandı. ABD Başkanı Herbert Hoover'ın Atatürk'ün misafirperverliğine teşekkür eden mesajı, bugün de ABD-Türkiye ilişkilerini şekillendiren karşılıklı iyi niyet ve saygı ruhunu yansıtıyordu” ifadeleri kullanıldı.

“ABD-Türkiye arasında kalıcı bağların kurulmasına katkı sağladı”

Uçuşun Amerika’nın son 250 yıldaki inovasyon mirasını yansıttığının da altı çizilirken “ABD ile Türkiye arasında kalıcı bağların kurulmasına katkı sağladı. Bugün iki ülke arasında haftada 120'den fazla aktarmasız gidiş-dönüş uçuş gerçekleştiriliyor. ABD'li çalışanlar tarafından üretilen Boeing uçakları, "Cape Cod"un mirasını yaşatarak bu güçlü bağlantıyı sürdürmeye devam ediyor” mesajı verildi.

NATO’da sıcak temaslar…

Geçtiğimiz günlerde Türkiye başkent Ankara’da önemli bir zirveye ev sahipliği yapmıştı. NATO Zirvesiyle liderleri ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin gücünü ve misafirperverliğini tüm dünyaya göstermişti. Zirveye katılan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki samimi diyalog da tüm dünyanın dikkatini çekmişti.