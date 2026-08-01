Bankanın ana sunucu altyapısında yaşanan teknik aksaklık, hizmetlerin neredeyse tamamını etkiledi. Para çekme, POS üzerinden ödeme alma ve kartla alışveriş işlemleri durma noktasına geldi.

Sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Kurumdan konuya ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Kesinti gece saatlerinde başladı

Sistemlere dün geceden itibaren girilemediği öğrenildi. Müşterilerin aktardığına göre mobil bankacılık, ATM ağı, POS cihazları ve kartlar birlikte kullanım dışı kaldı.

Aksaklığın kaynağının ana sunucu altyapısındaki teknik bir problem olduğu belirtildi. Kesinti tek bir kanalla sınırlı kalmadı, bankanın dijital ve fiziksel tüm hizmet noktalarına yayıldı.

Sosyal medyada kısa sürede yoğun bir paylaşım trafiği oluştu. Vatandaşlar işlemlerini tamamlayamadıklarını dile getirdi ve hizmetlerin yeniden açılacağı saati sordu.

Ziraat Bankası kullanıcıları hangi hataları alıyor?

Mobil uygulamaya giriş yapmak isteyenler "Sunucudan yanıt alınamadı" uyarısıyla karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise "İşleminizi gerçekleştiremiyoruz" mesajını gördü.

Bir başka yaygın uyarı da isteğin uzun süre yanıtsız kalması nedeniyle sonlandırıldığını bildiren ekran oldu. Bu tabloda internet ve mobil bankacılık üzerinden işlem yapmak fiilen imkânsız hâle geldi.

Kartla yapılan alışverişlerde de aynı sorun kendini gösterdi. ATM'lerden nakit çekmek isteyen müşteriler işlemlerini tamamlayamadan geri döndü.

POS arızası esnafı zor durumda bıraktı

Kesintinin en görünür yansıması mağaza ve dükkânlarda yaşandı. POS cihazlarının çalışmaması, ödeme alamayan esnaf açısından doğrudan satış kaybı anlamına geldi.

Hafta sonunun ilk gününe denk gelen arıza, alışveriş trafiğinin yoğun olduğu saatlerde etkisini artırdı. Nakit taşımayan müşteriler ödeme yapamadan işletmelerden ayrıldı.

Kart üzerinden düzenli ödeme talimatı bulunan müşteriler de sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Banka cephesinden çözüm süresine dair bir bilgi paylaşılmadığı için belirsizlik sürüyor. Sistemlerin ne zaman normale döneceği, yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.