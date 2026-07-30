Son Mühür- Aşağı yönlü hareketini üst üste beş gündür sürdüren BIST 100 endeksi günü yüzde 1.36, BIST 30 endeksi ise günü yüzde 1.19 değer kaybıyla kapatmıştı.

14 bin puan üzerinde tutunamayarak geri çekilen BIST 100 endeksi günü 13.501 puandan tamamladı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.13'lük düşüşle 13.484 puandan giriş yaptı.

Küresel piyasalar endişeli...



Fed üstü üste beşinci toplantısında da faizi sabit tuttu. Ancak ABD'nin İran'a yönelik saldırıları petrol tarafında endişelerin artmasında neden oldu.

Orta Doğu'da silahların sustuğu dönemde 70 dolara kadar gerileyen Brent petrol bir kez daha 90 doların üzerine çıkarak küresel piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

Aya borsaları Japon Nıkkei endeksi hariç negatif taraftaydı. Güney Kore'nin teknoloji şirketi ağırlıklı Kospi endeksinin yılbaşından bu yana değer kaybının yüzde 35'i bulduğu belirtiliyor.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altın ve gümüş düşüşünü sürdürürken Bitcoin yükseliş trendine girmiş görünüyor. Ons altın 4.034 dolardan, gram alton 6.150 liradan, gümüş 57.09 dolardan,

yüzde 0.62 yükselen Brent petrol 91.30 dolardan, Bitcoin 63.951 dolardan işlem görüyor.

