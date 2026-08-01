Rusya, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başkentin 5 bölgesine gerçekleştirilen saldırılar sonucu apartmanlar ve diğer binalarda yıkım meydana geldiğini ve yangın çıktığını ifade etti. Klitschko, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaralandığını ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise yaptığı paylaşımda, "Kiev'de cehennem gibi bir geceydi. Savaş alanında hedeflerine ulaşamayan Rusya, hava saldırılarını ve sivillere yönelik terörü yoğunlaştırıyor. Ukrayna'nın acilen ek hava ve füze savunma sistemleri ile önleyici füzelere ihtiyacı var" dedi.

Bu, Kiev'e bu hafta düzenlenen 2'nci büyük saldırı oldu. Ayrıca perşembe günü düzenlenen saldırılarda, Krivyi Rih yakınlarındaki bir köyde aynı aileden 6 kişi dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti, ayrıca Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir seyir füzesi Polonya'ya düşmüştü.

Askeri analistlere göre, Rusya'nın ilerlemesi bu yıl yavaşlamış olsa da bin 200 kilometreden fazla cephe hattı boyunca çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor.