İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri’nin hava saldırısında hayatını kaybettiğini öne sürdü. İranlı yetkililerden ise söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Komutan Tengsiri hakkında ölüm iddiası

İsrail medyasında yer alan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri’nin düzenlenen hava saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi. İddialar, bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Bölgedeki gerilim 27. gününde

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışma ve karşılıklı saldırıların 27’nci gününe girilirken, taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere ve anlaşma arayışı içinde olduğunu savunurken, İran tarafı ise hava savunma sistemlerinin ABD ve İsrail’e ait çok sayıda insansız hava aracı, füze ve savaş uçağını hedef aldığını ileri sürdü.

Hürmüz Boğazı açıklamaları

İranlı komutan Tengsiri’nin daha önce yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nın kapatılabileceği ve olası bir saldırı halinde sert karşılık verileceği yönündeki ifadeleri hatırlatıldı. İddia edilen ölümün doğrulanması halinde bölgedeki deniz trafiğine ilişkin olası etkilerin nasıl şekilleneceği ise belirsizliğini koruyor.

İsrail’de hava savunma sistemi hareketliliği

Öte yandan İsrail’in farklı bölgelerinde sirenlerin çaldığı, özellikle Tel Aviv çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, fırlatılan bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ve şarapnel parçalarının çeşitli bölgelere düştüğü ileri sürüldü. Yetkililer, yaralanma ya da can kaybına ilişkin resmi bir bildirim olmadığını açıkladı.

Siyasi temaslara ilişkin iddia

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında geçtiği öne sürülen görüşmelerde, Netanyahu’nun İranlıları yönetime karşı sokağa çağırma önerisinin Trump tarafından kabul edilmediği iddiası da uluslararası basında yer aldı. Söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.