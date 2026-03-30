Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk hava sahasına giren mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran kaynaklı olduğu değerlendirilen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına giriş yaptığı bildirildi.

Söz konusu mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO’ya ait hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

NATO unsurları devreye girdi

Açıklamada, bölgede aktif görev yapan NATO hava savunma unsurlarının hızlı şekilde devreye girerek tehdidi bertaraf ettiği vurgulandı.

Dördüncü füze

Değerlendirmelerine göre bu olay, son süreçte Türkiye hava sahasını etkileyen benzer balistik tehditlerin dördüncüsü oldu.

“Tüm tehditlere karşı kararlıyız”

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin kara ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli önlemlerin kararlılıkla alındığı belirtildi. Bölgedeki gelişmelerin milli güvenlik önceliğiyle yakından takip edildiği vurgulandı.