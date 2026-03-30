İstanbul’un ulaşım damarlarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu, bugün yürekleri dağlayan bir trafik kazasına ve ardından gelen acı habere sahne oldu. Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda meydana gelen feci kazada, görevli polis memuru Mustafa Aydın ağır yaralandı. Olay yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hayata döndürülen kahraman polisten, kaldırıldığı hastanede kötü haber geldi. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kalbi yeniden duran Mustafa Aydın şehit oldu.

Mucizevi dönüşten acı habere: Kalbi yeniden durdu

Kazanın hemen ardından bölgeye sevk edilen acil yardım ekipleri, durumu en kritik olan Mustafa Aydın’a müdahale ettiğinde kalbinin durduğunu tespit etti. Olay yerinde gerçekleştirilen uzun süreli kalp masajı ve elektroşok müdahaleleriyle hayata tutunmayı başaran ve kalbi yeniden çalıştırılan Aydın, büyük bir umutla hastaneye sevk edildi. Ancak hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren genç polisin kalbi, yaşadığı ağır travmaya daha fazla dayanamayarak yeniden durdu. Doktorların dakikalarca süren son gayretleri de ne yazık ki sonuç vermedi ve acı haber tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

İstanbul Valiliği’nden resmi açıklama geldi

Yaşanan bu trajik süreçle ilgili İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir bildiri yayınlandı. Valilik açıklamasında, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur," ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, kazanın bilançosunun sadece bu acı haberle sınırlı kalmadığı, çok sayıda vatandaşın da hastanelerde tedavi altında olduğu vurgulandı.

29 yaralıdan 3'ünün durumu kritik

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki zincirleme etkileri olan bu kazada, toplamda 29 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralıların İstanbul genelindeki çeşitli hastanelere dağıtıldığı ve tedavilerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Valilik, yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikelerinin devam ettiğini belirtti. Türk milletine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklama, emniyet teşkilatında ve kamuoyunda büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Başakşehir-Habipler bağlantı yolundaki trafiği felç eden ve bir polisimizi şehit eden kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. Kazanın oluş nedeni, yol şartları ve sürücü kusurları siber ve trafik ekiplerince mercek altına alındı. Şehit polis memuru Mustafa Aydın için düzenlenecek olan törenle ilgili detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi beklenirken, otoyoldaki ulaşım kontrollü bir şekilde normale döndürüldü.