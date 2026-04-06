Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün; Akdeniz’de Antalya ve Mersin kıyıları dışında kalan bölgeler, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu genelinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Ordu ve Şırnak çevrelerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur görüleceği öngörülüyor.

Yeni haftanın ortasından itibaren yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Çarşamba günü ise Trakya hariç tüm Türkiye’de sağanak yağış bekleniyor.

11 ile kar uyarısı

Çarşamba günü Erzurum ve Ardahan’da başlayacak kar yağışı, perşembe ve cuma günlerinde Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Kars, Ardahan ve Ağrı’ya da yayılacak.