Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianame, 402 sanığı kapsıyor ve yaklaşık 4 bin sayfadan oluşuyor. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu dosya, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava süreci resmen başlatıldı.

İmamoğlu da sanıklar arasında

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da sanıklar arasında bulunuyor. Mahkeme, dosyanın kabulü ile birlikte dava sürecini başlatmış oldu.