Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde okul kantininden alınan profiterol nedeniyle 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerin kısa sürede mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetler göstermesi üzerine öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Profiterol ile zehirlendiler

Okul kantininde satılan profiteroller, kısa süre içinde öğrencilerin sağlığını olumsuz etkiledi. Öğrenciler, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle öğretmenlerine başvurdu.

Olayın ardından, 8 öğrenci ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Velilerden son kullanma tarihi iddiası

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin velileri, okul kantininde satılan tatlının son kullanma tarihinin geçtiği iddiasıyla şikayette bulundu. Olayla ilgili başlatılan incelemede, tatlının taze olmadığı ve sağlık açısından risk taşıdığı yönünde şüpheler yer aldı.

Kantin ürünlerinde sağlık kontrolleri yeniden gözden geçirilecek

Bursa'da yaşanan zehirlenme olayının ardından okul kantinlerinde satılan ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

İnceleme başlatıldı

Olayın ardından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndaki kantin ürünlerinin denetiminden sorumlu bir inceleme başlattı.