Son Mühür - Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkanı Çağlayan Bilgen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bilgen, yaptığı açıklamada CHP üyeliğinin yanı sıra Güzelbahçe Belediye Meclisi CHP Grup Başkanlığı görevini de bıraktığını bildirdi.

2011 yılında CHP saflarında siyasi hayatına başladığını belirten Bilgen, parti bünyesinde yönetim kurulu üyeliği, 2018-2023 yılları arasında ilçe başkanlığı, son yerel seçimlerin ardından ise Güzelbahçe Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanlığı görevlerini üstlendiğini hatırlattı. Görev yaptığı süreç boyunca kişisel çıkarları değil, partinin başarısını ve Güzelbahçe'nin geleceğini öncelediğini ifade eden Bilgen, iki genel ve iki yerel seçimde oy oranlarının artırılmasına katkı sunmanın yanı sıra ilçe başkanlığı binasının partiye kazandırılmasının kendisi için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

"Demokratik işleyişten uzaklaştı...''

Partinin mevcut yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde de bulunan Bilgen, CHP'nin kuruluş ilkelerinden, ortak akıl anlayışından ve demokratik işleyişten uzaklaştığını öne sürdü. Bu anlayışın sağlıklı siyaset üretmeyi her geçen gün daha da güçleştirdiğini savunan Bilgen, bu gerekçeler doğrultusunda CHP üyeliğinden ve parti içindeki tüm görevlerinden istifa etme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Son Mühür'e özel açıklama

Süreç hakkında Son Mühür'e de açıklamalarda bulunan Bilgen, "Tamam artık' dedik ve yeni parti oluşumuna destek vermek için yola çıktık. Dün ilçe başkanları toplantısı vardı. Onlar da istifa edecekti ancak Çağatay Başkan 'Durun' dedi. Biz daha önce de Güzelbahçe olarak değişime öncülük etmiştik. Bir kez daha öncülük etmek için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Bilgen'in istifa ettiğini duyurduğu açıklamasının tamamı şöyle:

Değerli Güzelbahçeli hemşehrilerim,

2011 yılında büyük bir inanç ve umutla üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde; yönetim kurulu üyeliği, 2018-2023 yılları arasında İlçe Başkanlığı ve son yerel seçimlerin ardından Güzelbahçe Belediye Meclis Üyeliği ile CHP Grup Başkanlığı görevlerini onurla yürüttüm.

Görev yaptığım her dönemde kişisel hesapların değil, partimizin başarısının ve Güzelbahçe'nin geleceğinin mücadelesini verdim. İki genel seçim ve iki yerel seçimde partimizin oylarını artırmanın mutluluğunu yaşarken, yine bu süreçte partimize ilçe başkanlığı binası kazandırmanın gururunu da hep birlikte yaşadık.

Ancak bugün gelinen noktada, partimizin kuruluş değerlerinden, ortak akıldan ve demokratik işleyişten uzaklaşan anlayışın, siyaset yapma imkânını her geçen gün daha da zorlaştırdığına üzülerek tanıklık ediyorum.

Bu nedenle, degisime önculuk etmis Güzelbahçe İlce orgutunun parcası olarak yine degisim yanlısi olarak büyük bir sorumluluk duygusuyla tarihin doğru tarafında durmak adına Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ve Güzelbahçe Belediye Meclisi CHP Grup Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Bu karar, Cumhuriyet'e, demokrasiye, laikliğe, sosyal demokrasiye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine olan bağlılığımdan asla bir geri adım değildir. Tam tersine, bu değerlere daha güçlü sahip çıkma iradesinin bir sonucudur.

Hayatım boyunca olduğu gibi bundan sonra da Güzelbahçe'nin ve ülkemizin çıkarlarını önceleyen, halktan yana, adaletten yana duruşumu kararlılıkla sürdüreceğim.

Bu vesileyle birlikte mücadele ettiğim tüm yol arkadaşlarıma, görev yaptığım süre boyunca desteklerini esirgemeyen örgüt emekçilerimize ve bana güvenerek her zaman yanımda olan Güzelbahçeli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi;

"Ya yeni bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız."

Ben de bu inançla, halkımıza hizmet etme mücadelemi aynı kararlılıkla sürdüreceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.