SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediye başkan yardımcıları, bürokratlar ve müteahhitlerin de bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı rüşvet operasyonunun ardından yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklama kararlarının hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan bu süreçten sonra başkan hariç tutuklanan diğer şüpheliler hakkında yeni bir şok gelişme daha yaşandı.

MASAK Tespit Etti: Mal Varlıklarına Kilit Vuruldu

Soruşturmayı derinleştiren yargı makamları, rüşvet ve imar usulsüzlüğüne adı karışan şüphelilere yönelik ikinci bir hamle gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hesap hareketleri incelemesinde, usulsüz işlemler karşılığında haksız menfaat ve haksız mal edindiği saptanan şüphelilerin mal varlıkları ile banka hesaplarına ihtiyati tedbir kararı getirildi.

Başkanı Muaf Tutuldu

Alınan geniş kapsamlı tedbir kararında dikkat çeken en önemli detay ise Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in bu uygulamanın dışında tutulması oldu. Soruşturma dosyasında yer alan verilere göre, Başkan Yetişkin’in şahsi banka hesaplarında ve mal varlığında olağan dışı bir artış gözlenmediği kayıtlara geçti. Hakkında MASAK raporu bulunmadığı öğrenilen Yetişkin’in üzerine kayıtlı bulunan mevcut mal varlıklarının tamamını, belediye başkanlığı görevine seçilmeden önceki dönemde edindiği belirlendi.

Tüm Hesapları Kapatıldı

Başkan Yetişkin hakkında haksız mal edinmeye yönelik bir rapor bulunmazken, tutuklanan diğer belediye bürokratları, yapı kontrol görevlileri ve rüşvete aracılık eden müteahhitlerin hesapları ile taşınmazlarına yönelik tedbir kararı devreye sokuldu. Mali Şube ekiplerinin, rüşvetten elde edilen paraların izini sürmek adına şüphelilerin birinci derece yakınlarının hesap hareketlerini de incelemeye devam ettiği bildirildi.