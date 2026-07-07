Son Mühür / Temmuz ayının ilk haftası geride kalırken iş dünyasından bir bir kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ticaret mahkemelerinin koridorlarında iflas kararları ve konkordato süreçleri nedeniyle büyük trafik yaşanıyor Birçok işletme için yolun sonu görünürken bazı işletmeler ise konkordato mühleti alarak süre kazanma telaşında.

Okul çocuklarının boynu bükük kaldı

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, okul kıyafetleri konusunda ülkede tek çatı altında üretim yapan Cece Tekstil Medikal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin iflasına karar verdi. 3 Temmuz 2026 tarihinde, saat 15.07 itibarıyla hukuken açılan iflas süreci ile birlikte tasfiye işlemlerinin resmen başlatıldığı duyuruldu. İzmir 'de 3 bin metrekare kapalı alana kurulu modern tesislerinde yüksek teknolojiye sahip geniş makina parkuru ve her biri kendi alanında uzmanlaşmış kalifiye personeli ile eğitim ve işçi kıyafeti sektörüne yönelik triko ve kumaştan imal edilen her türlü kıyafeti üreten büyük şirket için yolun sonu gelmiş oldu.

Mahkeme o talebi reddetti

Bir başka dosyada ise Alptuğ Taahhüt Yapı İnşaat Mühendislik Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Uğur Oğuz tarafından şirkete karşı açılan "Temsil Kayyımı Atanması" davasında, mahkeme talebin reddine karar verdi. İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremde yıkılan evlerin yapımında da ismi geçen şirkete yönelik tebligat işlemlerinin, kayıtlı adreslerde yapılan tüm aramalara rağmen sonuçsuz kalması üzerine, 8 Nisan tarihli gerekçeli karar kamuoyuna ilanen tebliğ edildi. İstinaf yolunun açık olduğu kararın kesinleşmesi için belirlenen yasal süreler işlemeye başladı.

Teklifi masaya yatırılacak

Geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı alan Hacer Yenice’nin dosyasında da yeni bir gelişme yaşandı. Konkordato projesinin hazırlanması ve alacakların tahkiki süreci tamamlanarak alacaklılar toplantısı aşamasına geçildi. Konkordato Komiseri Dilek Turan Ertaşkın’ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek toplantıda, borçlunun konkordato teklifi masaya yatırılacak.