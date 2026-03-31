Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, evinden kulüp binasına doğru hareket ettiği sırada E-5 karayolu üzerinde trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgilere göre kazada maddi hasar meydana gelirken, olayın ardından ilk belirlemeler doğrultusunda can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmadı.

Sağlık durumları iyi, araçta hasar var

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, kazaya karışan araçta hasar oluştuğu ancak Sadettin Saran ile birlikte araçta bulunan şoförünün genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Her iki ismin de kazayı ciddi bir yara almadan atlattığı ifade edildi.

Ağrılarına rağmen toplantıya katıldı

Kazanın ardından Saran’ın bacak, kol ve boyun bölgesinde ağrı hissettiği öğrenildi. Buna rağmen programını iptal etmeyen Saran’ın kulüp binasına giderek yöneticilerle gerçekleştirilen toplantıya katıldığı belirtildi.