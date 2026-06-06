Son Mühür - Ankara Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunun tepkisini çeken Dilan Polat’ın 6,3 milyon takipçili resmi Instagram hesabına erişim engeli getirdi. Kararın, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın vurulduğu esnada Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından canlı yayın açması ve sonrasındaki tepki çeken paylaşımlarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Mahkeme Kararının Gerekçesi Müstehcenlik ve Aile Değerleri Oldu

Erişim engeli kararı doğrultusunda, Polat’ın yüksek takipçili resmi hesabı tamamen kapatılarak kullanıcıların erişimine kapatıldı. Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararın yasal gerekçesinde, söz konusu sosyal medya hesabından yürütülen faaliyetlerin ve yapılan paylaşımların genel aile yapısı ile toplumsal değerlere açıkça aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Mahkeme heyeti ayrıca, profil üzerinden paylaşılan bazı içeriklerin müstehcen yayınlara aracılık ettiğini ve bu durumun bilişim hukuku çerçevesinde ihlal oluşturduğunu kayda geçirerek erişimin engellenmesine hükmetti.