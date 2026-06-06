Son Mühür - TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaş zamlarında 5 aylık tablo netleşti. Zam oranlarının büyük ölçüde ortaya çıkmasının ardından SGK uzmanı Özgür Erdursun, YouTube hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, yapılacak maaş artışlarının emeklilerin geçim sıkıntısını çözmeye yetmeyeceğini ifade ederek, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranının yüzde 16,60 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16,60 oranında enflasyon farkı alacağını belirten Erdursun, memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranının ise yüzde 12,40 seviyesine ulaştığını söyledi.

Erdursun beklenen rakamı açıkladı

Özgür Erdursun, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaş zamlarının kesinleşeceğini belirterek SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 18 oranında artış beklediğini söyledi. Memur ve memur emeklileri için ise zam oranının yüzde 14 seviyesinde olacağını tahmin etti.

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,7 olarak açıklandığını hatırlatan Erdursun, haziran ayında ise yüzde 1,3 ile yüzde 1,5 arasında daha düşük bir enflasyon verisi beklediklerini ifade etti. Bu tablo doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 18’in biraz üzerinde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Erdursun, memur ve memur emeklileri için oluşacak artışın da yaklaşık yüzde 14 seviyesinde olacağını dile getirdi.

Emekli maaşı için ne dedi?

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak konusu olurken, SGK uzmanı Özgür Erdursun tahminini yaptığı açıklamayla paylaştı:

“Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23.620 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. En düşük aylıklar, açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor. Eğer en düşük tamamlanan aylığa yasal bir düzenleme ile artış yapılmazsa, bu maaşlar 20.000 lirada kalmaya devam eder.”