Son Mühür - İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan çatışmalar, 38. gününde karşılıklı operasyonlarla devam ediyor. Gündemde iki aşamalı ateşkes planı yerini korurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hademi’nin ölümünü yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “İslam Devrimi Muhafızları İstihbarat Teşkilatının güçlü ve deneyimli başkanı, bugün şafak vakti Amerikan-Siyonist düşmanın saldırısında şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Hademi’nin yaklaşık yarım asır boyunca ülkeye istihbarat ve güvenlik alanlarında önemli ve kalıcı katkılar sunduğu vurgulanan açıklamada, görev süresince kritik çalışmalara imza attığı belirtildi:

"Bu katkılar, özellikle yabancı düşmanlar ve onların İran'ın güvenliğini ve barışını sarsmaya yönelik hain ve kötü planları karşısında, ülkenin istihbarat camiasının uzun yıllar boyunca gururla ayakta durmasının yolunu açacaktır."

ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor