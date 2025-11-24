Son Mühür- 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Atama sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açılacağı bildirildi.

“15 bin öğretmenin atamasını yapıyoruz”

Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim alanındaki çalışmalara değinerek 15 bin öğretmen atamasının tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, 23 yıllık iktidarlarında eğitime öncelik verdiklerini belirtti.

Atama sonuçları e-Devlet’te yayınlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından atamaların kura ile gerçekleştirildiği, sonuçların kısa süre içinde e-Devlet üzerinden duyurulacağı ifade edildi.

“Öğretmenlik adanmışlık isteyen bir meslektir”

Programda konuşan Erdoğan, öğretmenliğin toplumda özel bir yeri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlik kadar hayatımızda yer eden pek az meslek bulunuyor. Vazife başında şehit olan öğretmenlerimize ve afetlerde kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bilhassa her Öğretmenler Günü’nde minnetle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a Cenabı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.”

“Genç öğretmenlerimiz güçlü bir vizyona sahip”

Erdoğan, ataması yapılan öğretmenlerin Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğini belirterek:

“Birazdan 15 bin öğretmen adayının atama heyecanını paylaşacağız. Görev yerleri kura ile belirlenecek. Genç öğretmenlerimiz birikimleri, vizyonları, güçlü karakterleri ve duruşlarıyla evlatlarımızı en güzel şekilde geleceğe hazırlayacaklardır.” dedi.

“Türkiye’nin yolu öğretmenlerimizle aydınlanacak”

Öğretmenlerin hem eğitimde hem toplumda önemli roller üstlendiğini söyleyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öğretmen öğrencisine kimi zaman annelik, babalık, kimi zaman da arkadaşlık yapar. Öğretmenlerimiz ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini taşımaya devam ettikçe Türkiye’nin yolu da açıktır.”

“Dijital tehlikelere karşı uyanık olmalıyız”

Çocukların teknolojik ortamda karşılaştığı risklere de değinen Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

“Kabul edelim ki çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar değil. Teknolojinin faydalarından yararlanırken zararlarını azaltmak bizim elimizdedir. Sanal alemdeki tehlikelere karşı mücadelemiz sürecek. Çocuklarımıza dijital okur-yazarlık eğitimi vermemiz gerekiyor.”

“1 milyon 34 bini aşkın öğretmen görev yapıyor”

Türkiye’de öğretmen sayısının her geçen yıl arttığını belirten Erdoğan, resmi kurumlarda görev yapan öğretmen sayısının 1 milyon 34 bini geçtiğini söyledi. Erdoğan, geçmiş dönemlerdeki kalabalık sınıf ortamlarının artık geride kaldığını ifade ederek:

“Biz 70-80 kişilik sınıflarda eğitim aldık. Şimdi çocuklarımız 20-30 kişilik sınıflarda okuyor.” şeklinde konuştu.