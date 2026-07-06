Yangın, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Evka 2 Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda akşam saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

Otların kuru olması sebebiyle alevler hızla yayıldı. Çevrede oturan vatandaşların durumu bildirmesinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri jet hızıyla yangın bölgesine sevk edildi.

Gece karanlığı havadan müdahaleyi durdurdu

Yangının ilk anlarında koordineli bir çalışma yürütüldü ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Havanın kararmasıyla beraber helikopterler güvenlik gerekçesiyle çalışmalarına son verdi.

Karadan yoğun mücadele sürüyor

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çok sayıda arazöz, iş makinesi ve orman işçisi bölgede yoğun bir mesai harcıyor.

Ayrıntılar geliyor...