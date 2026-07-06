Son Mühür/Hüseyin Demir Çiğli Belediye Meclisi’nin Temmuz ayının ikinci oturumu Başkan Onur Emrah Yıldız yönetiminde gerçekleşti. AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında imar planları, belediye hizmet alanları, arsa satışları ve borçlara ilişkin karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da eleştirilere yanıt verdi. Mecliste zaman zaman tansiyon yükseldi. Toplantıda Harmandalı Mahallesi 2197 ada 9 parsel, Küçük Çiğli Mahallesi 22418 ada 1 parsel ile Büyük Çiğli Mahallesi 22447 ada 3 parselde cemevi olarak kullanılan taşınmazların imar planlarında "Cemevi" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin komisyon raporu mecliste kabul edildi.

“Burada ciddi bir usul hatası var”

Gündem maddeleri görüşülürken AK Parti Meclis Üyesi Sezgin Özgen, planlama sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Özgen, "4 no'lu madde onaylanmadan, bu süreç tamamlanmadan biz 5 no'lu maddeyle ilgili bir karar alamayız… Burada usulen bununla birlikte, ayrı bir idari işlem şeklinde gelmesi hatalıdır. Bizim öncelikle, eğer bu sosyal tesisin spor tesisine dönmesiyle ilgili işlem gerçekleştirilecekse, bu sürecin tamamlanıp gündeme gelmesi gerekiyordu. Burada ciddi bir usul hatası var. Yani 4 no'lu maddeyi her ne kadar görüşsek de 5 no'lu maddenin şu an reddedilip bu süreç tamamlandıktan sonra tekrar gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim” diye konuştu.

“CHP’den usul açıklaması”

CHP Meclis Üyesi Gözde Çelik Özoğlu ise gündem maddelerinin izlenen yöntem doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Özoğlu, "Düzeltmeyle ilgili şöyle konuşayım; 4. maddedeki 5, 6, 7 parsellerle ilgili plan değişiklik, plan güncel aslında, imar plan değişikliğiyle ilgili... Şimdi biz 4'ü oy çokluğuyla kabul ettik ama 5 nolu madde daha oylanmadı. Şimdi oylanınca herkes şahit olmuş olacak. 5'i gündemde tutacağız. Bunun nedeni ise yönetmelik gereği akaryakıt istasyonlarında bildiğiniz üzere ilk önce 1/5000'lik onaylanıyor. Biz Ulaşım Daire Başkanının Büyükşehir'deki görüşüne istinaden 4 numaralı maddeyi onaylayacağız, arkasından Büyükşehir'e göndereceğiz. Büyükşehir, yönetmelik gereği 1/5000'i onayladıktan sonra gündemde tuttuğumuz 1/1000'liği onaylayacağız ve bu şekilde de usul hatasını çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

“Akaryakıt istasyonu tartışması”

AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner, Harmandalı'ndaki belediye hizmet alanları ve plan değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaner, belediye hizmet alanlarının farklı fonksiyonlara dönüştürülmesine ilişkin eleştirilerini dile getirirken, akaryakıt istasyonu yapılmasına yönelik plan değişikliklerinin imar hukuku açısından doğru olmadığını savundu. Belediye hizmet alanlarının korunması gerektiğini ifade eden Kaner, belediye hisselerinin farklı kamu hizmetleri için değerlendirilebileceğini söyledi.

“Belediyenin borçları gündeme geldi”

Toplantıda belediyenin mali yapısı da gündeme geldi. AK Parti Çiğli Meclis Üyesi Kadir Önler, belediyenin SGK ve vergi borçlarına dikkat çekerek mali disiplin konusunda eleştirilerde bulundu. Önler, belediye başkanının makam aracı kiralanmasına ilişkin ihale bedelini örnek göstererek mali yönetim konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“Çiğli halkı mazeret değil marifet bekliyor”

AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Yeşim Tuncer ise belediyenin taşınmaz satışları, kredi kullanımları ve borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tuncer, belediyenin taşınmazlarının borç ödemek amacıyla kullanılmasının yeni yatırımları olumsuz etkilediğini belirterek, belediyenin yeni kaynaklar oluşturması gerektiğini ifade etti.

“Başkan Yıldız’dan yanıt”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise arsa satışlarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yıldız, "Çiğli sınırları içerisinde, sadece Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin yönettiği belediye arsalarının satışından mı rahatsızsınız? Balatçık’ta eski pazar yerinin üstündeki olan 23.000 metrekare rezerv alanın satılmasından da aynı rahatsızlığı ifade ettiniz mi? Veyahut İzkent’te TOKİ’nin satmış olduğu arsadaki kadar yine aynı şekilde rahatsız oldunuz mu?TOKİ’nin, Çevre Şehircilik’in şu anda, bakın internet sitelerine, Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün, TOKİ’nin İzmir’de her gün arazi sattığı yerde, çok samimi soruyorum; bu rahatsızlığınız onlar için de geçerli değil mi? Bakın lütfen, hiç uzatmaya gerek yok. Çiğli’de 2023 yılında hazinenin arazi satılıp ama Çiğli Belediyesi’ne verilmesi gereken bir para Çiğli Belediyesi’nin kasasına girmediğini ayan beyan herkes biliyor. Bundan da rahatsız mısınız” diye konuştu.

“Yıldız’dan muhalefete proje daveti”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediyenin yatırım projelerine ilişkin bilgi vererek, eleştirilere yanıt verdi. Arsa satışlarından elde edilecek gelirin yatırımlarda kullanılacağını ifade eden Yıldız, muhalefet üyelerini belediyedeki projeleri yerinde incelemeye davet etti. Yıldız, "Buyurun gelin, grup olarak benim belediye makamımdaki odada sizi misafir edeyim. Yapılmış projelerin hepsini de paylaşayım: Altyapı, Akvaryum Kafe, Ekolojik Koridor, Kedi Parkı projesi, asfalt, araçların yenilenmesi... Bunları gelin bizde görün. Biz bu arsaları satabilirsek, kasaya para girerse, Kadir Bey'in de dediği gibi bu paralar eğer sadece borçlara ödenip bu yatırımlar yapılmazsa siz haklı çıkacaksınız. Siz olmayan bir şeyi burada ekranlarda kendi arkadaşlarınıza, kendi siyasi grubunuza haklı olarak eleştiri sunmak adına olmayan şeyden yol biçiyorsunuz. Lütfen müsaade buyurun, biz bu arsaları satma ile ilgili bir irade koyduk. Satılsın, belediyenin kasasına para girsin. Bu kasaya girecek parayla bu bahsettiğim yatırımlar yapılmazsa o zaman çıkın bunları eleştirin. Şu anda yaptığınız şeyin bir anlamı yok ki. Siz olmamış çocuğa don biçiyorsunuz” dedi.