Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan iptal davasında “mutlak butlan” kararı verilmesinin ardından siyasi kulislerde hareketlilik arttı. Dün gece saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmeler dikkat çekerken, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin genel merkeze giriş talebi sonrası taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri genel merkez çevresinde müdahalede bulundu.

İzmir’de de gelişmeler yakından takip edilirken, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından olağanüstü toplantı kararı alındı. Çok sayıda partili il başkanlığı binasına gelirken, toplantının ardından saat 19.00’da kamuoyuna açıklama yapılmasının beklendiği öğrenildi.

İl Başkanlığı önünde yoğun kalabalık

İzmir’de siyaset gündemi hareketli dakikalara sahne olurken, kentteki gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından da anbean ve yakından takip ediliyor. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından, CHP İzmir İl Başkanlığı acil koduyla olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantı kararının duyulmasıyla birlikte, partililer adeta il başkanlığı binasına akın etti. Kısa süre içinde bina önünde ve koridorlarında yoğunluk oluştu. Heyecanın ve hareketliliğin doruk noktaya ulaştığı alanda, çok sayıda partilinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da bekleyişi sürüyor.

Açıklama Saat 19.00'da

Kalabalığın her geçen dakika daha da arttığı il binasında gözler, yapılacak resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Kritik toplantının sona ermesinin ardından, saat 19.00’da kamuoyuna geniş çaplı bir açıklama yapılacak.