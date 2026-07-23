Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Konak ilçesine bağlı Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde yaşayan çocukların voleybol sahası isteği Konak Belediyesi tarafından karşılandı.

Mahalledeki parka yapılan yeni voleybol sahası, saha çizgilerinin çekilmesi ve boyama çalışmalarının sonrasında kullanıma sunuldu.

"Talebim kısa sürede karşılık buldu"

Parkta voleybol oynayacak uygun alan bulunmadığı için imza toplayarak mahalle muhtarlığına başvuran Güneş Sezgin süreci,

"Eskiden salıncak direklerinde oynuyorduk. Herkesin kafasına top geliyordu. Bu yüzden buraya bir voleybol sahası yapılmasını istiyordum.

Dilekçemi yazıp muhtarımıza verdim. Talebim kısa sürede karşılık bulduğu için Nilüfer Başkanıma çok teşekkür ederim.

İhtiyacımız vardı, arkadaşlarımızla birlikte takım çalışması yapabileceğimiz bir alana kavuştuk.” diyerek anlattı.

"Çocuklarımızın hayallerini önemseyen belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz"

Güneş Sezgin ve arkadaşlarının başlattığı girişimin sonrasında belediye ekiplerinin çalışmayı hızla bitirdiğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu,

“Çocuklarımızın yaşadıkları mahalleye dair söz söylemeleri, ihtiyaçlarını dile getirmeleri ve çözümün bir parçası olmaları bizim için çok değerli.

Güneş ve arkadaşları sayesinde ortaya çıkan bu güzel talebi kısa sürede yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Konak’ta çocuklarımızın hayallerini önemseyen, onların görüşlerini dinleyen ve birlikte üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Voleybol sahanızı güle güle kullanın çocuklar.” ifadelerini kullandı.

"Süreç hızlı ilerledi"

Mahalle çocuklarının imzaladığı dilekçeyi belediye yönetimine veren Mehmet Ali Akman Mahalle Muhtarı Ahmet Bora Karaata ise başvuruya kısa sürede yanıt aldıklarını vurguladı.

Karaata, çocukların isteğinin kabul edilmesiyle parkın kısa sürede voleybol sahasına kavuşturulduğunu belirterek,

"Güneş kızımız ve arkadaşları muhtarlığımıza başvurarak bir voleybol sahası yapılmasını istediler. Talebi hemen Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya ilettik ve hızlıca yanıt aldık.

Başkanımız hemen çocuklarımız için bir voleybol sahasını parkımıza kazandırdı. Kendisine ilgi ve alakası için mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.