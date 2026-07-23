İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 87 yıldır dedesinden kendisine miras kalan kalaycılık mesleğini 70 dereceye kadar çıkan ocağın başında yapmaya devam eden usta Aziz Bartık senelerdir bakır kaplar kalaylayarak ve mesleğini severek yaptığını söyledi.

“Dışarısı bize soğuk geliyor”

İşinin zorluklarından bahseden Bartık, "Sıcaklar olsa da işimizin gereği, mecburiyetten aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Dışarısı 50 derece bile olsa biz burada bu ocağı yakmak zorundayız. Çünkü bizim ekmeğimiz bu. Dışarıya çıktığımız zaman orası bize daha hafif geliyor. Burası çok sıcak olduğu için normalde dışarısı sanki daha soğukmuş gibi geliyor bize. Güneşe çıkmak daha serin geliyor" ifadelerini kullandı.

“İşimi severek yapıyorum”

Mesleğini büyük bir tutkuyla yapan Bartık, "Ben 35 senedir bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Bu işi severek yapmazsan yürütemezsin. Tozundan, toprağından, asidinden, dumanından kaçarsan ya da ateşten korkarsan bu işi yapamazsın. Biz burada kalay işi yapıyoruz. Bakırları kalaylıyoruz" diye konuştu.

“Ondan başkası yok”

Aziz Bartık çırak yetişmemesinden yakınarak, "Oğlum bu işi yaparsa ekmek parasını kazanır. Bu meslek insanı aç bırakmaz, ölmeyen bir meslek. Bakırın ısı iletimi yüksek olduğu için insanlar tercih ediyor ama pahalı olduğu için herkes alamıyor. Çelik bizi biraz geriletti ama yine de Allah'a binlerce kez şükürler olsun, nafakamız çıkıyor. Kardeşim, bir de bir oğlum var. Benden sonra bu işi yaparsa o yapacak, ondan sonra başkası yok" dedi.