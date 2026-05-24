Son Mühür - Mahkemenin CHP Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararının ardından siyasette hareketli saatler yaşandı. Kararla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu geçti. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu’na yakın isimler CHP Genel Merkezi’ne giderken, bina önünde Özgür Özel’e destek veren grupla karşı karşıya geldi. Taraflar arasında zaman zaman gerginlik ve arbede yaşandı.

İlerleyen saatlerde CHP Genel Merkezi çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından Kılıçdaroğlu’nun ekibinin genel merkez binasına giriş yaptığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sonrası Özgür Özel’in binadan ayrılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyüş kararı aldığı belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, partililere yönelik dikkat çeken bir çağrı yaptı. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, partililerin il binası önünde toplanmaları istendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Basın Kuruluşlarımızın Bilgisine, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetim Kurulumuz, İlçe Örgüt Başkanlarımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızla birlikte Bugün (24 Mayıs Pazar) Saat 17.00'de, CHP İzmir İl Başkanlığında Olağanüstü Toplanacak ve ardından saat 19.00'da İl Başkanlığımız önünde basın açıklaması yapılacaktır. Değerlendirmeniz sunulur.''

Öte yandan, İlçe örgütleri parti üyelerine sms gönderdi ve başkanlıklarda toplanma çağrısı yaptı. Gönderilen sms şu şekilde:

Değerli üyelerimiz, tüm örgütlerimizi bugün saat 19.00'da İl Başkanlığında gerçekleşecek buluşmaya ivedilikle davet ediyoruz. Katılım sağlamak isteyen arkadaşlarımız için otobüs saat 18.30'da İlçe Binası önünden hareket edecektir.