Son Mühür - CHP’liler, “Mutlak Butlan” kararına tepki göstermek amacıyla CHP İzmir İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Partililere seslenen CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın, yaptığı açıklamada İzmirlileri yürüyüşe katılmaya çağırdı.

Murat Aydın, parti binası önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Yaşadığımız sorun CHP’nin değil, devletin Anayasal olup olmadığı meselesidir. Herkes için adaletin var olup olmaması meselesidir. CHP’ye yapılan bu saldırı herkese yapılmıştır. CHP geri duracak bir parti değil, Anayasal düzenin cebren işlemez hale getirme girişimine karşı CHP ve toplum karşı durmaya devam edecek. CHP, Valiliğe verilmiş bir dilekçeyle kurulmuş parti değildir. O yüzden Valiliğin ya da kendini mahkeme olarak tanımlayan bir yerin gönderdiği kağıt parçasıyla kapatılacak, işgal edilecek, faaliyetleri durdurulacak bir parti değildir. O yüzden Özgür Özel gibi bu tebligatları yırtıp atıyoruz.''

''Her yurttaşın kalbidir parti...''

''Biliyoruz ki; parti sadece duvarları damı olan yer değil, her yerdir, sırasında sokak, meydan, kafedir. Her yurttaşın kalbidir parti, kalbimizi de işgal edecek, kayyum atayacak halleri yok. CHP buradadır.''

''100 bin imzayı 10 dakikada toplarız...''

''Bu ucube Cumhurbaşkanlığı sisteminin bize verdiği bir avantaj var: Bu ülkede hak eden birisinin, hak ettiği şekilde Cumhurbaşkanı adayı olması için birilerinin icazetine veya kimi kurulların karar almasına gerek yoktur. 100 bin kişinin vereceği imza yeterlidir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü; belirlediği, istediği ve doğru olduğuna inandığı adayı öne çıkarmak için o 100 bin imzayı 10 dakikada toplayacak güce sahiptir. Kimsenin icazetine de onayına da ihtiyacı yoktur! Onun için halkla beraber; halk, hak, hukuk, adalet, gençler, yoksullar, emekçiler ve güzel günler için hep beraber yürümeye devam edeceğiz.''

''Yürüyelim arkadaşlar...''

''Dost omuz başlarını omuzlarımızın yanında duyup, kellemizi orta yere koyup, yüreğimizi yumruklarımızın içerisine alarak yürüyeceğiz. Yolda pusuya yattıklarını, arkamızdan çelme taktıklarını bilerek yürüyeceğiz. Çünkü yürekten ve gülerekten yürüyeceğiz. Ve kurucu genel başkanımız, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e bu yapılanları şikayet etmek için hep beraber yürüyeceğiz! Yürüyün arkadaşlar, hep beraber yürüyeceğiz. Bekleyelim başkanım, bekleyelim''

''Hanin Kemal sesleri''