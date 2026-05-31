Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor. UKOME'nin nisan ayı kararıyla hayat bulan düzenleme, Buca'nın kırsal mahallelerini şehir merkezine bağlayan yeni hatlarla 1 Haziran Pazartesi sabahı resmen devreye giriyor.

Bugüne kadar ulaşım imkanları kısıtlı olan Kırklar ve Doğancılar sakinleri için artık doğrudan Adatepe bağlantısı hayal olmaktan çıktı. ESHOT Genel Müdürlüğü, bölgedeki nüfus hareketliliğini ve talepleri analiz ederek hazırladığı yeni güzergah planını kamuoyuyla paylaştı. Pazartesi sabahı ilk seferle birlikte direksiyon başına geçilecek.

Kırklar ve Doğancılar hattı açılıyor

Açılacak olan 174 No.lu Kırklar – Adatepe hattı, Kırklar Son Durak’tan hareket ederek Mevlana Caddesi üzerinden İzmir Çevre Yolu'nu katedecek ve Adatepe’ye ulaşacak. Bu hat, bölge halkının ana transfer merkezlerine erişimini ciddi oranda hızlandıracak bir hamle olarak görülüyor.

Durmak yok. Hemen ardından 175 No.lu Doğancılar – Adatepe hattı devreye giriyor. Dağkızılca Meydanı'ndan yola koyulacak otobüsler, Karabağlar Sokak ve Hürriyet Caddesi gibi kritik noktaları birbirine bağlayacak. Bu iki yeni hat, Buca’nın çeperinde yaşayan vatandaşlar için büyük kolaylık demek.

Demirciköy hattında güzergah dokunuşu

Yeni hatların açılması, mevcut düzende de bazı güncellemeleri beraberinde getirdi. 176 No.lu Demirciköy – Adatepe hattı, bölgedeki trafiği daha verimli yönetmek adına makas değiştirdi. Artık bu hat, Mevlana ve Demokrasi caddeleri üzerinden Karabağlar yönüne gidecek. Bu değişiklik, bölgedeki durak yoğunluğunu dengelerken sefer sürelerini de

optimize etmeyi hedefliyor.

Dikkat edilmesi gerekenler

Değişiklikler 1 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Vatandaşların güncel kalkış saatlerini ve detaylı durak listelerini ESHOT mobil uygulaması üzerinden kontrol etmeleri, ilk gün yaşanabilecek kafa karışıklıklarını önlemek adına önem arz ediyor.