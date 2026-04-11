Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve bazı illerde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülecek.
Hatay, Osmaniye ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, doğu bölgelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Hangi illere sarı kod verildi?
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye.
11 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı