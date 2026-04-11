Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve bazı illerde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülecek.

Hatay, Osmaniye ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, doğu bölgelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Hangi illere sarı kod verildi?

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye.

11 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı