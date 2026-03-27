Uşak yerel yönetiminde taşları yerinden oynatan sarsıcı bir gelişme yaşandı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a yönelik ortaya atılan rüşvet iddiaları, yargıyı ve emniyet birimlerini harekete geçirdi. Şahıs ve ticari işletmelerden usulsüz menfaat temin edildiği gerekçesiyle başlatılan geniş kapsamlı soruşturma, üç farklı ile yayılan eş zamanlı bir operasyonla yeni bir boyut kazandı.

Üç ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz teknik ve fiziki takibin ardından, emniyet güçleri düğmeye bastı. Uşak merkezli başlatılan operasyon dalgası, Ankara ve Kocaeli illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen şafak baskınlarında, yolsuzluk ağının parçası olduğu ileri sürülen isimlerin yakalanması için yoğun bir mesai harcandı. Operasyonun kapsamı, yerel yönetimlerdeki şeffaflık ve denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

11 şüpheli gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, aralarında belediye bürokratları ve iş dünyasından isimlerin de bulunduğu değerlendirilen toplam 11 şüpheli emniyet birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, belediye kaynaklı ihale ve ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.