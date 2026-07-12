Yaz aylarıyla birlikte başlayan korkutan yangınlara bir yenisi daha eklendi. BU kez Aydın’dan gelen haber korku ve paniğe sebep oldu. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın vatandaşı büyük bir paniğin içine sürükledi.

Hışımlar Mahallesi'nde alevler yükseldi

Bozdoğan'ın kırsal Hışımlar Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere hem havadan hem karadan müdahale!

Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.