Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda, saat 13.30 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın şiddetini artırmasıyla kısa sürede kontrolden çıktı. Ekiplerin alevleri bastırmak adına verdiği mücadelede kritik 5. saate girildi.

Havadan ve karadan yoğun seferberlik

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi çalışmaları güçleştirse de yangın yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Orman işçileri ve itfaiye personeli alevlerin önünü kesmek için canla başla mücadele ediyor. Şu an itibarıyla yangına karadan 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer müdahale ederken, havadan ise 8 helikopter ve 6 uçak durmaksızın müdahale ediyor.

Evler tahliye ediliyor

Yangının hızla yayılması ve rüzgar sebebiyle yönünü yerleşim yerlerine çevirmesi üzerine Yazıkent Mahallesi’nin Emenni mevkii için acil tahliye kararı alındı.

Bölgede bulunan 20 ev, güvenlik gerekçesiyle jandarma ve belediye ekiplerinin koordinasyonunda hızlı bir şekilde boşaltılıyor.

Ahırlardaki hayvanlar güvenli bölgelere taşındı

Alevler yalnızca evleri tehdit etmiyor, yangın bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurtarılması için ekipler zamanla yarışıyor.

Ahırlardan güvenle çıkarılan hayvanlar, alandan uzaklaştırılarak kontrollü bir şekilde güvenli bölgelere nakledildi.

Karşı komşu mahallelerde de tahliye edildi

Söndürme ekipleri rüzgarla beraber uçuşan kıvılcımların yeni yangın odakları oluşturmaması için büyük bir çaba sarf ediyor.

Alevlerin diğer yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı komşu mahallelerde de her ihtimale karşı tahliye hazırlıkları tamamlanmış durumda.