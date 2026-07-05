Aydın’da bir ilçe, 80 yaşındaki kadını bulmak için resmen seferber oldu. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kaybolduğu tespit edilen 80 yaşındaki Dudu U. Yaklaşık 11 saat süren arama çalışması sonrasında ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Kırsaldaki evinde yalnız yaşıyordu

Bozdoğan’ın kırsalda Haydere Mahallesi’nde evinde yalnız yaşayan Dudu U.’nun sabah saat 09.00 sularında evden çıktığı ifade edildi. Evinden çıkmasının ardından gün içinde Dudu U.’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki ekiplere bildirdi. Dudu U.’nun yakınlarının ihbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşlı kadını bulmak için vakit kaybetmeden geniş çaplı bir operasyon başlattı

Ormanlık alanda bulundu

Ekiplerce geniş bir alanda yürütülen 11 saatlik arama çalışması sonuç verdi. Aramaların sonunda 80 yaşındaki Dudu U., ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Dudu U.’nun ormanlık alanda ne aradığı henüz bilinmezken yaşlı kadın tedbir amaçlı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tekniklerin ardından yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi aktarıldı.