Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kakkalan Mahallesi Çaputluçam Küme Evleri civarında bir trafik kazası meydana geldi.

32 yaşındaki Yalçın Çolak’ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti

Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kaza bölgesinde yaptığı kontrollerde, yola savrulan Yalçın Çolak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden sürücü uzman çavuş çıktı

Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan kimlik tespiti ve arşiv taramasında acı bir detay daha ortaya çıktı. Yaşamını yitiren 32 yaşındaki Yalçın Çolak'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) aktif olarak görev yapan bir uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Genç askerin, görev yerinden yasal iznini alarak ailesini ve yakınlarını ziyaret etmek için kazanın yaşandığı gün memleketi Aydın'a geldiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yalçın Çolak'ın cenazesi morga kaldırılırken, kazanın kesin çıkış sebebi ve sorumlularını belirlemek için başlatılan soruşturma devam ediyor.