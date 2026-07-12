Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Karaova Mahallesi'nde yer alan 5 yıldızlı bir otelde dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Otelde konaklayan bazı kişilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetlerinin meydana gelmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

Zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor!

Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumları yakından izlenirken, şikayetlerin gıda kaynaklı mı yoksa su sisteminden mi kaynaklandığının belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yiyecek ve su numuneleri laboratuvarda!

İncelemeler çerçevesinde otelde misafirlere ikram edilen çeşitli yiyeceklerden ve su sisteminden numuneler alındığı öğrenildi. Alınan örneklerin laboratuvar ortamında analizinin gerçekleştirilerek rahatsızlığın kesin nedeninin belirlenmesi amaçlanıyor.

Polisten soruşturma!

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri de otelde inceleme gerçekleştirerek soruşturmaya start verdi.