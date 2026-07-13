Korkutan yangının, Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldiği öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alanda etkisini gösterdi. Dumanları gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda söndürme ekibi intikal etti.

Hava ve kara ekipleri seferber oldu!

Yangına müdahale etmek için Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 3 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter ve 10 arazöz göreve gönderildi. İtfaiye ekipleri de karadan yürütülen söndürme çalışmalarına destek sağladı. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla koordineli şekilde yoğun mesai gösterdi.

Yangın kontrol altında!

Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı ekiplerin soğutma çalışmalarını devam ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni üzerinde duruluyor!

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldığı da belirtildi.