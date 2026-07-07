Yangın, saat 13.30 sularında Bozdoğan’a bağlı Yazıkent Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. Kurumuş otların ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak çevredeki 4 mahalleyi tehdit etmeye başladı. Ardından yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edilmişti.

Havadan ve karadan 7 saatlik mücadele

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek adına ekipler yoğun mücadele etmişti. Hem karadan iş makineleri ve arazözlerle hem de havadan helikopterlerle müdahale edilen yangın, tam 7 saatlik hummalı çalışmayla kontrol altına alınabildi.

Bölgede can kaybı ya da yaralanmaya dair bilgi paylaşılmazken, ekiplerin yeni bir parlama riskine karşı soğutma çalışmaları titizlikle sürüyor.

"Tüm ilçe halkımıza geçmiş olsun"

Yangının ilk anlarından beri sahada sürdürülen çalışmaları bizzat takip eden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, belediyenin tüm imkanlarını yangın yerine yönlendirdiklerini belirtti. Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Özel,

"Yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ilk çıktığı andan itibaren belediyemize ait 17 iş makinesi ve 100 personelimizle söndürme çalışmalarına destek verdik.

Bu zorlu süreçte emek veren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten korusun, beterinden saklasın" ifadelerini kullandı.