Aydın Şehir Hastanesi’ne tedavi olmaya gelen vatandaşlar, hastalıktan önce yoldaki ölümcül trafikle mücadele ediyor. Bölgede geçtiğimiz günlerde yaya geçidini kullanmayan bir kadının beton mikseri altında kalarak can vermesi, buradaki ulaşım çilesini ve güvenlik açığını bir kez daha kanıtlarken vatandaş ise duruma tepkili.

Hastane ile anayol arasındaki kopukluk, özellikle batı ilçelerine dönecek hastaları her gün ölümle burun buruna getiriyor.

Ücretsiz ring var ama yol ortasında bitiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hastane ile Aydın-İzmir kara yolu arasında ücretsiz bir ring otobüsü hattı kurdu. Kağıt üstünde güzel duran bu hizmet, uygulamada yarım kalıyor. Ring aracı, yolcuları ana caddedeki otobüs durağına kadar götürmüyor. Şoförler, anayola yaklaşık 200 metre kala, ara yoldaki bir noktada yolcuları indirip kavşaktan geri dönüyor.

İşte çile tam bu noktada başlıyor. Söke, Kuşadası ya da Germencik gibi batı istikametine gidecek olan yaşlılar, engelliler ve ameliyatlı hastalar, karşı şeride geçebilmek için metrelerce yürümek zorunda kalıyor. Yürümek istemeyenler ise canını hiçe sayıp vızır vızır işleyen trafiğin arasına atlıyor. Risk çok büyük.

"Kanser hastasıyım, bu yolu yürürken korkuyorum"

Bölgedeki tehlikeyi her gün bizzat yaşayanlardan biri de onkoloji hastası Hilal Gümüş. Her gün Söke’den hastaneye ışın tedavisi almaya geldiğini belirten Gümüş, durumun vehametini şu sözlerle anlatıyor:

"Ben her gün buraya kanser tedavisi için geliyorum. Zaten halsiz ve yorgun oluyorum. Memlekete dönebilmek için bu yolu kullanmak zorundayım ama araçlar o kadar hızlı geçiyor ki karşıya adım atarken korkuyorum. Geçenlerdeki o feci kazayı hepimiz gördük. Buraya acilen kontrollü bir yaya geçidi ya da üst geçit yapılması şart. Yetkililer sesimizi duymalı." Aydın'da tahliyelere neden olan yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı! İçeriği Görüntüle

Çevredeki diğer hasta yakınları da benzer dertlerden muzdarip. Özellikle yürümekte zorluk çeken yaşlı vatandaşlar için bu kısa mesafe tam bir işkenceye dönüşüyor. Mahalle sakinleri ve hastane ziyaretçileri, Aydın-İzmir kara yolu üzerine hem hastaların hem de yayaların güvenliğini garanti altına alacak modern bir üst geçit talep ediyor. Gözler şimdi yetkililerin atacağı adımda.

