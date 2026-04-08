Son Mühür- Akdeniz, bugün öğleden sonra meydana gelen orta şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD’dan alınan son dakika bilgilerine göre sarsıntı, denize kıyısı olan yerleşim yerlerinde hissedilirken, depremin yerin oldukça sığ bir noktasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Akdeniz’de hareketli dakikalar: Sarsıntının teknik detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından geçilen verilere göre, 8 Nisan 2026 tarihinde saat 14:35:00’te Akdeniz’de bir deprem kaydedildi. Yapılan teknik analizler sonucunda depremin büyüklüğü 4.8 (Mw) olarak açıklandı. Sarsıntının merkez koordinatları 35.02 Kuzey enlemi ve 22.91361 Doğu boylamı olarak saptanırken, sarsıntının yerin sadece 5.53 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sığ derinlik hissedilirliği artırdı

Depremin yer yüzeyine oldukça yakın bir noktada (5.53 km) meydana gelmesi, sarsıntının etki alanındaki hissedilme oranını artırdı. Akdeniz açıklarında gerçekleşen bu sarsıntı, özellikle kıyı şeridindeki yerleşim birimlerinde ve açık denizde bulunan gemilerde net bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem anında vatandaşlar kısa süreli bir tedirginlik yaşarken, bölgedeki sismik hareketlilik AFAD ve ilgili gözlemevleri tarafından anlık olarak takibe alındı.

