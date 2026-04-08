Son Mühür- Ortadoğu’da haftalardır süregelen ve bölgesel bir felakete dönüşen çatışma sürecinde tarihi bir dönemece girildi. Savaşın 40. gününde uluslararası diplomasinin yoğun çabaları sonuç verdi ve İran, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında 14 günlük geçici bir ateşkes mutabakatına varıldı. Bölgedeki gerilimi bir nebze de olsa dindirmesi beklenen bu kritik gelişme, tüm dünyada olduğu gibi Ankara’da da yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylardır devam eden kanlı sürecin ardından gelen bu kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

İslamabad’da diplomatik zirve hazırlığı

Ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte gözler, kalıcı barışın yollarının aranacağı müzakere masasına çevrildi. Tarafların uzlaşmaya vardığı mutabakatın ardından, kapsamlı ateşkes görüşmelerinin 10 Nisan Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlatılması kararlaştırıldı. Pakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu zirve, bölgedeki istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi açısından hayati bir önem taşıyor. Diplomatik kaynaklar, İslamabad’daki buluşmanın Ortadoğu’nun geleceğini şekillendirecek en somut adım olacağına dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan barış ve itidal mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgeyi 28 Şubat tarihinden bu yana adeta bir ateş çemberine alan savaşın durdurulmasına yönelik atılan bu adıma dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımda, ateşkesin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, kararın sahada tam ve kararlı bir biçimde uygulanmasının elzem olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu süreçteki barışçıl tutumunu anımsatan Cumhurbaşkanı, olası provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

"Bölgemiz huzura ve istikrara kavuşmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında barış sürecine omuz veren ülkelere de teşekkürlerini iletti. Özellikle dost ve kardeş ülke olarak nitelediği Pakistan’ın arabuluculuk rolünü takdir eden Erdoğan, bu coğrafyanın artık zulüm, çatışma ve gerilimlerden arınması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin bölgesel barışın en gür sesi olmaya devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Ortadoğu halklarının bir an önce hak ettikleri huzur ve güven iklimine kavuşması yönündeki samimi temennilerini paylaştı.

Ankara’dan taraflara kritik uyarılar

Geçici ateşkese ilişkin Ankara hattında hareketli saatler yaşanırken, Dışişleri ve ilgili devlet birimlerinden de art arda açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda, İran, ABD ve İsrail arasındaki bu iki haftalık mola süresince tarafların ahde vefa ilkesine sadık kalması gerektiği vurgulandı. Ankara, ateşkesin bir oyalama taktiği değil, kalıcı bir sükunetin başlangıcı olması gerektiğini belirterek, sahada yaşanabilecek en küçük bir ihlalin daha büyük bir yıkıma yol açabileceği uyarısında bulundu. Ortadoğu’daki bu hassas dengenin korunması için uluslararası toplumun denetleyici rol üstlenmesi gerektiği mesajı verildi.