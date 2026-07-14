Son Mühür - Ahbap Derneği'ne yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturmada operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi. Düzenlenen son baskınlarda 17 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı alınırken, dosya kapsamında gözaltındaki kişi sayısı bu kişilerle birlikte 39’a yükselecek. Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması amacıyla yürütülen operasyonlar ise sürüyor.

4 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, derneğe yapılan bağışlardan 125 milyon 765 bin TL'nin usulsüz şekilde aktarıldığı iddiasıyla düğmeye bastı. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 şirkete el konulduğu operasyonda, bağışların sahte faturalarla amacı dışında kullanıldığı öne sürülüyor. Soruşturma aşaması devam ediyor.

Haluk Levent gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Levent'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul'daki ofiste arama yapıldı

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Haluk Levent, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Ahbap Derneği'nin İstanbul’daki merkez ofisinde de arama gerçekleştirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, dernek üyeleri ve çalışanlarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 21 şüpheliyi daha dün ve bugün düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı.

Dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senetler ele geçirildi

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli ticari dokümanlar ele geçirildi. Düzenlenen son operasyonlarla birlikte gözaltındaki şüpheli sayısının 22'ye ulaştığı bildirildi. Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, aralarında Dernek Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.