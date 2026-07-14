Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde parti içinde sık sık tartışma konusu olan Malatya merkezli bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

CHP Malatya il Başkanı Barış Yıldız'ın görevden alınmasının ardından Aralık 2025’te CHP Malatya İl Başkanlığı’na kesilmiş 18 milyon liralık gazete faturası kesildiği ortaya çıkmış, Genel Merkez tarafından göreve atanan CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış,

''Bu sadece görünenin yüzde 1’i” mesajı vermişti.

Tanesi 40 bin liraya gazete...



Satış fiyatı 70 lira olan Battalgazi gazetesinden 375 adet satın alınmasına rağmen tanesi 40 bin liraya denk gelecek şekilde 18 milyon liralık fatura CHP Malatya il başkanlığına kesilmiş iddiasını TV 100'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu tarafından bir kez daha gündeme taşıdı.

Görevden alınan Malatya il Başkanı Barış Yıldız'a göndermede bulunarak,

''Bir il başkanını görevden aldık, 40 gazete için 10-20 milyon lira para vermişler. Yarın açıklayacaklar arkadaşlar. Belli ki naylon fatura. Bunlar olmaz. Partinin ahlakıyla uyuşmayan kişileri arındıracağız.” mesajı veren Kılıçdaroğlu'na, Barış Yıldız'dan yanıt geldi.



O rakam sehven yazılmış...



Kılıçdaroğlu'nun "gazete için 10 milyon mu 20 milyon mu ne para vermişler. Malatya'da 40-50 gazete için naylon fatura düzenlenmiş" iddiasına göndermede bulunan Barış Yıldız,

"18 bin TL olması gereken fatura sehven 18 milyon TL olarak düzenlenmiş, hata fark edildikten sonra söz konusu fatura iptal edilerek; doğru tutar üzerinden yeni fatura düzenlenmiştir. Ödeme de düzenlenen yeni fatura doğrultusunda 18 bin TL olarak gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.



Malatya il binasına 'hain Kemal' posteri...



Tartışmaların adresi konumuna gelen CHP Malatya il başkanlığı binası, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın bir isim olan Barış Yıldız'ın görevden alınmasının ardından parti binasına asılan 'Hain Kemal' posteriyle Türkiye'nin gündemine girmişti.

