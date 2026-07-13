Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı liderliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen NATO Zirvesi, uluslararası diplomasinin merkez üssü oldu.

Zirve dolayısıyla ve öncesindeki ikili resmi ziyaret doğrultusunda Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald J. Trump ile beraberindeki üst düzey heyet, başkentte ağırlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da evsahipliği yaptığımız NATO Zirvesi’nde ve öncesindeki ikili ziyarette ABD Başkanı Donald J. Trump ve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk." ifadelerine yer vererek sürece ilişkin ilk değerlendirmeyi paylaştı.

Diplomatik temaslarda olumlu ilerleme

Ankara'da yapılan ikili ve çok taraflı müzakerelerin son derece başarılı ve verimli geçtiği belirtildi. İki müttefik ülke arasındaki kritik başlıkların masaya yatırıldığı toplantıların, Ankara ile Washington hattındaki ilişkilerin geleceğine seyrine olumlu katkı sağladığı belirtiliyor.

Türk Hava Yolları uçuşuyla Vaşington’a döndüler

Zirve programının tamamlanmasının sonrasında dikkat çeken bir diplomatik gelişme daha yaşandı. Kendi özel uçaklarını kullanmak yerine Türk Hava Yolları’nı (THY) tercih eden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, temasların ardından birlikte aynı THY seferiyle Washington’a dönmek üzere yola çıktı.

Türkiye Büyükelçiliği, Amerikan heyetinin ve büyükelçilerin Türk bayraklı taşıyıcıyı tercih ettiği bu yolculuğu, "Son derece başarılı geçen görüşmelerin ardından, Büyükelçi Sedat Önal ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile birlikte Türk Hava Yolları uçuşuyla Vaşington’a dönüyor." sözleriyle paylaştı.

ABD Büyükelçisi Barrack'tan 'Sevgili dostum' vurgusu

Aynı uçakta olan ABD Büyükelçisi Tom Barrack da sosyal medya hesabı üzerinden seyahate ve zirveye ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi.

Barrack, mesajında; "Washington, DC'ye, ABD Büyükelçisi ve sevgili dostum Sedat Önal ile başarılı bir NATO konferansı sonrasında geri dönüş yolculuğu." dedi.

İki büyükelçinin aynı uçakta yan yana seyahat etmesi, diplomatik çevrelerde ilişkilerdeki olumlu seyrin bir işareti olarak yorumlandı.

"Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, paylaştığı resmi mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin net mesajlar verdi. Türkiye ile ABD arasındaki bağların her alanda daha da ileriye taşınması yönündeki kararlılığın altını çizen elçilik, açıklamayı şu sözlerle noktaladı: "Türkiye-ABD ilişkilerini her alanda daha da ileri taşımak için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."