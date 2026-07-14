Son Mühür - Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre spor yorumcusu Nihat Kahveci hakkında eşine yönelik darp iddiası nedeniyle işlem başlatıldı.

İddialara göre olay dün akşam saatlerinde Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci'nin yemek yediği lüks bir restoranda meydana geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek gergin anların yaşanmasına neden oldu.

İddialara göre Nihat Kahveci, tartışma esnasında eşi Fulya Kahveci'ye tokat attı ve masadaki şişeyi fırlattı. Restorandaki diğer müşterilerin ve işletme çalışanlarının araya girmesinin ardından durum polise bildirildi.

Eski eşi koruma ve uzaklaştırma kararı almıştı!

Bu iddiayla birlikte gözler geçmişe döndü ve akıllara Nihat Kahveci'nin eski eşi Pınar Kaşgören'nin daha önce mahkemeden aldığı uzaklaştırma kararı aldırması geldi. Kaşgören Nihat Kahveci'nin mesaj yolu ile çocuklarına hakaret ettiği ve sözlü şiddet iddiası ile Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Değerlendirmeler sonrasında mahkeme spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eski eşi ve çocuklarına yaklaşmaması ve herhangi bir iletişim kurmaması yönünde koruma ve uzaklaştırma kararı vermişti.

