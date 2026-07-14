Son Mühür- AK Parti, çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve son dönemde artan şiddet olaylarının önüne geçmek için hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Hazırlanan 18 maddelik kanun teklifi, çocuk adalet sisteminde ve ailelerin sorumluluklarında çok önemli değişiklikler öngörüyor.

Yasa teklifinin detaylarını aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM çatısı alltında kurulan çocuk komisyonunun raporundan büyük ölçüde faydalandıklarını belirtti.

Usta, düzenlemenin temel amacının hem çocukları korumak hem de toplumsal huzuru ve adaleti sağlamak olduğunu dile getirdi.

15-18 yaş grubuna müebbet yolu açılıyor

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken yönlerinden biri, suça karışan çocukların yaş gruplarına göre alacağı cezaların tekrar belirlenmesi oldu. Özellikle kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda cezaların sınırları artırılıyor.

"Çocukların suça karışması çok boyutlu bir sorundur"

Leyla Şahin Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teklifte suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, kişilerin can güvenliğinin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve infaz adaletinin sağlanması ile çocukların korunması ve daha etkin rehabilite edilebilmesine yönelik çok önemli düzenlemeler yer almaktadır.

Çocukların suça karışması, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın birçok ülkesinin karşı karşıya bulunduğu çok boyutlu bir sorundur.

Son yıllarda çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarında yaşanan durumlar, suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi, mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bu kapsamda teklifimizde, Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan düzenlemelerle hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttırılmaktadır.

"Ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir"

Ayrıca, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak; kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından, hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir.

Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların, yukarıda saydığım o şartlar yerine geldiği takdirde, yine hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.

Yine kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde, yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu'nda tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırı 18'den 15'e düşürülerek, özellikle suç örgütleri tarafından 15-18 yaş grubundaki çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığın da sağlanması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çocuğu suç işleyen anne ve babaya da ceza geliyor

Yeni paket yalnızca suça karışan çocukları değil, ailelerini de yakından ilgilendiriyor. Aile içi sorumluluğun artırılması için, çocukların bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveynlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor.

Usta, ailelerin sorumluluğuna ilişkin olarak, "Çocuğun gelişimindeki temel rolü dikkate alınarak, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçuna ilişkin cezaların da alt ve üst sınırları arttırılmaktadır.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemesi halinde, bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir" diye konuştu.

Cezaevlerindeki doğrudan eğitim evi dönemi bitiyor

Çocukların infaz süreçlerinde de önemli bir sistem değişikliğine gidiliyor. Mevcut uygulamada suç işleyen çocuklar direkt çocuk eğitim evlerine gönderilirken, yeni tasarı ile bu geçiş zorlaştırılıyor.

Usta, infaz düzenlemesini, "Çocuklar bakımından infaz sisteminin etkinliğinin arttırılmasına yönelik önemli düzenlemeler getiriyoruz.

Bu kapsamda, çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazına başlanması yerine, çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde eğitim evlerine ayrılmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.

Mevcut sistemde çocuk hükümlüler direkt çocuk eğitim evlerinde infazlarına başlanıyorken, artık hakimin de iyi hali değerlendirmesi için bu iyi halin değerlendirilmesi için de yine geniş kapsamlı bir heyet raporunun olması şartıyla çocukların eğitim evlerine ayrılması ile ilgili şartlar yeniden düzenlenmektedir.

Çocuk hükümlülerin doğrudan çocuk eğitim evlerine yerine getirilecek cezaları ile çocuk kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitim evlerine ayrılmaya ilişkin ayrıntılı düzenlemeler de yine kanun teklifimizde yer almaktadır." diyerek açıkladı.