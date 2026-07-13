CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. İkinci kez bir canlı yayına katılan ve TV100'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir süre sonra genel merkez korumaların yemeğini kesti. Ve bana tahsis edilen arabaları da geri çektiler." dedi.

Genel merkez yemekleri kesmiş!

İlk kez bu konuyu açıkladığını söyleyen ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Milletvekili seçildiğim gün kendi malvarlığımı kendi internet siteme koydum. Dolayısıyla 27.5 yıllık bürokratik hayatımda en ufak bir şaibe ile karşı karşıya kalmadım. Hakkında en çok soruşturma yapılan bir kişiyim. Hiç korkmadım. Her yerde hesabımı verdim. Mahkemede de hesabımı verdim. Her yerden beraat ettim. Kendimi kendim savundum. Şimdi ben milletvekili emeklisiyim. Aynı zamanda bürokrasideki müsteşar yardımcılığından da. ben iki aylık alıyorum. Korumaların yemeğini genel merkez karşılıyordu. Arabaları genel merkez veriyordu.

Ama bir süre sonra genel merkez korumaların yemeğini kesti. Ve bana tahsis edilen arabaları da geri çektiler. Bu yakışmaz. Bir genel başkana araba tahsis etmişseniz onu geri çekmek doğru değildir. Korumalar benim korumalarım değil. Devletin korumaları. Yani hepsi polis. Karşıdaki lokantayla anlaştık oradan gelen faturalarını ödedik. bir kısmını ben ödedim bir kısmını gelen yardımlarla... Ama bu yardım dediğim olağanüstü paralar değil. Dolayısı kira gibi şeyler çok büyük paralar değil. Benim rahatlıkla karşılayacağım türden. Evim var kirada oturmuyorum zaten. Çocuklarımın her birisinin kendi gelirleri var. Sadece benim değil genel başkanların da ofisleri var." ifadelerini kullandı.