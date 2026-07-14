Adalet Bakanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ülke genelinde yürütülen soruşturmalar doğrultusunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının öncülüğünde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 973 şüpheli hedef alındı.

Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 704 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde tespit edilemeyen 269 şüphelinin yakalanması için ise operasyonların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınanların 170’i aktif kamu çalışanı

Soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 704 şüphelinin mesleki ve sosyal konumlarına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Gözaltındaki kişilerin 484'ünün özel sektör çalışanı ve sivil şüphelilerden oluştuğu tespit edildi.

Kamusal alanda yapılan çalışmalarda ise görevini sürdüren 170 kamu personeli, daha önce ihraç edilmiş olan 44 eski kamu çalışanı ve emekli durumdaki 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ve Jandarma Yapılanmasına Darbe

Aktif kamu personeli olarak gözaltına alınan 170 şüphelinin büyük bir çoğunluğunun İçişleri Bakanlığı'nda görev yaptığı tespit edildi.

Bakanlık kadrosundan gözaltına alınan 97 personelin rütbe ve görev dağılımı da paylaşıldı. Yakalanan bu kişilerin 94'ünün polis memuru, birinin emniyet amiri, birinin komiser ve birinin de jandarma personeli olduğu aktarıldı.

Adliye, Eğitim ve Sağlık Kadroları da Hedefte

Operasyonun diğer aşamalarında ise yargı teşkilatı, eğitim camiası, sağlık sektörü ve üniversitelerde görev yapan personeller haklarında işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde aktif olarak çalışan ve gözaltına alınan 14 şüphelinin; 1 zabıt katibi, 8 infaz koruma memuru ve 5 serbest avukattan oluştuğu bildirildi.

Geriye kalan 59 kamu personelinin ise diğer bakanlıklar ile yükseköğretim kurumlarında öğretmen, doktor, hemşire, diyetisyen, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak çalıştıkları kaydedildi.